Простые мобильники уступят место смартфонам

Согласно результатам исследования компании IDC (США), в 2011 году в мире было продано более 1,546 млрд. мобильных телефонов различных моделей, что на 11,1% больше, чем за 2010 год.

Об этом сообщается на сайте IDC.

При этом отмечается снижение темпов роста продаж – в 2010 году рост объемов продаж составил 18,7%.

По оценкам аналитиков IDC, в 2011 году лидерство принадлежало Nokia (Финляндия), которая продала 417,1 млн. мобильных устройств, что на 7,9% меньше, чем в 2010 году.

На втором месте в рейтинге находилась корейская компания Samsung, которая реализовала 329,4 млн. телефонов (рост – 17,6%).

На третьем месте находилась компания Apple (США), продажи которой выросли на 96,2%, и составили 93,2 млн. мобильных устройств. Следует отметить, что значительный рост продаж iPhone в 2011 году позволил компании переместиться в рейтинге ведущих производителей с пятого на третье место, опередив компании ZTE (Китай) и LG (Корея), продажи которых в 2011 году составили 88,1 и 66,1 млн. мобильных устройств соответственно. При этом продажи первой компании в 2011 году упали на 24,5%, второй выросли – на 30,9%.

На остальные компании пришлось 552,1 млн. мобильных телефонов, проданных во всем мире в 2011 году.

Эксперты считают, что несмотря на то, что у пяти ведущих вендоров за исключением Apple львиная доля продаж в 2011 году пришлась на простые мобильники, их доля в последующем будет сокращаться в пользу смартфонов.