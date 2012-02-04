Польша отложила принятие антипиратского закона

Польша откладывает ратификацию Торгового соглашения по борьбе с контрафактной продукцией (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA), передает Euronews.



Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о приостановке процесса ратификации антипиратского закона, который вызвал массовые протесты интернет-пользователей страны. По словам премьера, закон все еще может вступить в силу, однако это должно произойти только после общественной дискуссии, в которой должны принять участие, как правообладатели, так и обычные пользователи интернета.



Торговое соглашения по борьбе с контрафактом (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) было одобрено польским парламентом в конце января 2012 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг. В случае вступления закона в силу, работники таможни получают право досматривать компьютеры пересекающих границу страны лиц, а провайдеров обязует сообщать о нарушениях пользователями авторского права.



Возможное принятие закона вызвало массовые протесты среди польского населения. Так, 22 января 2012г. польские правительственные сайты подверглись кибератаке, а 25 января более десяти тысяч жителей крупных городов страны вышли на демонстрации против принятия ACTA.