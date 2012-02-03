Юрист: кто отвечает за пиратство на EX.ua, решит следователь

Гражданам, размещавшим на файлообменнике EX.ua пиратское видео, может грозить уголовная ответственность.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал адвокат, управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Михаил ИЛЬЯШЕВ.

«Тем, кто умышленно размещал пиратские видео на файлообменнике EX.ua, может грозить уголовная ответственность. Уголовную ответственность могут понести все лица, которые умышленно нарушают авторские права. Это могут быть и те, кто размещает пиратскую аудио- и видеопродукцию в Интернете, и те, кто создает условия для ее хранения и распространения (в том числе, создатели сайтов-файлообменников)», - считает М.ИЛЬЯШЕВ.

При этом доказать вину лиц, скачивавших пиратскую продукцию, в умышленном нарушении авторских прав, сотрудникам МВД вряд ли удастся, отмечает юрист. Если же все таки следствие докажет наличие у них умысла на нарушение авторских и смежных прав правообладателей на аудио- и видеопродукцию, программное обеспечение, то и они могут быть привлечены к уголовной ответственности в цепочке «распространитель-хранитель-получатель».

М.ИЛЬЯШЕВ подчеркнул, что незаконное получение аудиовизуальных произведений, программных продуктов, в чем-то можно приравнять к банальной краже имущества.

По его словам, «вряд ли процессы с закрытием нескольких файлообменных интернет-ресурсов смогут искоренить «пиратство» в Украине, но необходимо понимать, что закрывать на эту проблему глаза Украине не даст мировое сообщество».