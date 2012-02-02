МВД: администрацию Ex.ua не раз предупреждали

31 января в ходе следственных действий в офисе и дата-центрах файлообменника Ex.ua было изъято серверное оборудование для изучения всей информации, которая там размещена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Управления борьбы с киберпреступностью МВД Украины Руслан ПАХОМОВ.

По его словам, уголовное дело в отношении данного файлообменника расследовалось в течение полугода и было возбуждено 1 июля 2011 года.

Р.ПАХОМОВ отметил, что правоохранительные органы неоднократно предупреждали администрацию ресурса о неправомерном использовании интеллектуальной собственности. «Поэтому говорить о том, что это была спланированная акция против граждан и ресурса, невозможно», - сказал он.

Кроме того, подчеркнул Р.ПАХОМОВ, во время следственных действий, кроме серверного оборудования, были изъяты документы, и все это сейчас проходит техническую экспертизу, в том числе для выяснения утраты денег правообладателями.

Р.ПАХОМОВ также отметил, что следственные действия проводились в офисе ресурса, владельцами которого являются те же лица, которым принадлежит Ex.ua. Кроме того, сказал он, принадлежность этого офиса к администрации Ex.ua подтвердили во время допроса работники этого офиса.

В то же время представитель офиса, который присутствовал на пресс-конференции, отрицал, что этот офис принадлежит Ex.ua, и отметил, что вчера во время обыска стражи порядка не предоставили никакого юридического и документального объяснения по поводу оснований такого обыска.

Р.ПАХОМОВ сказал, что поводом для возбуждения уголовного дела стали обращения, которые поступили в адрес МВД от официальных представителей ведущих мировых производителей программного обеспечения – международных корпораций «Adobe Systems Inc», «Graphisoft Inc», а также украинской антипиратской ассоциации телеканала студии «1+1» и Кабинета министров.

Во время следственных действий никто не был задержан.

В ходе пресс-конференции представители правоохранительных органов также опровергли информацию о том, что сейчас проводится сбор информации о пользователях Ex.ua.

В то же время заместитель начальника департамента Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями МВД Украины Сергей ЛЕБИДЬ отметил, что физическое лицо, причастное к незаконному распространению информации, несет юридическую ответственность за это. «Физическое лицо, если оно сознательно, с умыслом, распространяет интеллектуальную собственность, но не имеет на это разрешения правообладателя, может нести юридическую ответственность, в том числе уголовную. Если к этому процессу были привлечены должностные лица, предприятия и файлообменники, то они, соответственно, также будут нести ответственность», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 января правоохранительные органы прекратили деятельность веб-ресурса Эх.ua из-за нарушения прав интеллектуальной собственности. В милиции отметили, что во время обысков в офисе и дата-центрах файлообменного ресурса оперативники изъяли 200 серверов с общим объемом информации свыше 6000 терабайт.