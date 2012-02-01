ПриватБанк заключил партнерское соглашение с компанией «ВКонтакте»

Теперь украинские пользователи соцсети могут покупать голоса «ВКонтакте», чтобы делать подарки друзьям и пользоваться платными приложениями, через ПриватБанк. Раньше для этого нужно было тратить лишнее время или деньги на услуги посредников или отправку платных СМС.

«Встречайте «ВКонтакте» в сети ПриватБанка, – говорит заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Витязь. – Сотрудничество с одной из самых популярных соцсетей – это дополнительный сервис миллионам наших нынешних и потенциальных клиентов».

Заплатить за голоса «ВКонтакте» можно с помощью пластиковых карт банка через Интернет-банк Приват24 и платежные приложения Privat24 для iPhone и Android. После проведения оплаты личный счет пользователя пополняется мгновенно.

Сегодня через онлайн-сервисы ПриватБанка можно без комиссии пополнить телефон любого оператора мобильной связи, оплатить услуги Интернет-провайдеров, компании Skype и другие сервисы. На сегодняшний день клиентами Интернет-банка Приват24 является более 1,5 миллионов человек. Ежедневно в Приват24 осуществляется свыше 150 тысяч транзакций.