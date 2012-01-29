Пользователи призывают бойкотировать Twitter из-за цензуры

Реагируя на ряд последних «антисоциальных» инициатив Twitter, пользователи этой сети микроблоггинга призвали к бойкоту ресурса.

Напомним, что в пятницу, 27 января, Twitter объявила о введении системы частичных блокировок интернет-контента для пользователей из ряда стран, а до этого сеть отказалась поддержать протесты своих коллег из США, протестовавших против законопроектов о борьбе с нелегальным контентом SOPA и PIPA.

Пользователи, призывающие к бойкоту Twitter, говорят, что последние инициативы руководства Twitter напоминают «попытки социального суицида ресурса». Многие пользователи объявили, что в знак протеста не будут использовать ресурс на протяжении суток на предстоящей неделе. Другие объявили воскресенье «днем тишины» в Twitter. Организаторы протестов говорят, что Twitter есть чему поучиться у своих коллег из Google, которые ранее отказались цензурировать контент в Китае и даже решились свернуть здесь свой бизнес.

Пользователи отмечают, что Twitter к удивлению мирового сообщества стала одним из главных оружий протестовавших в арабских странах в прошлом году и именно она стала одним из ключевых средств коммуникации и общения новых сил. Теперь же Twitter дает обратный ход этому движению. «Последние шаги Twitter были явно направлены против пользователей. Путь, выбранный компанией, в любом случае провальный, работая против своих пользователей, компания растеряет базу пользователей и не получит значительной поддержки правительства», — пишет социальный комментатор журнала Forbes Марк Гиббс.

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