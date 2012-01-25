Создатель "ВКонтакте" пожертвовал "Википедии" миллион долларов

Создатель и генеральный директор соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров пожертвовал интернет-энциклопедии "Википедия" миллион долларов. Заявление об этом Дуров сделал 24 января на конференции Digital Life Design (DLD) в Мюнхене, говорится в официальном Twitter-аккаунте конференции.

Дуров пообещал перечислить средства на счет в ходе совместного выступления с основателем "Википедии" Джимми Уэйлсом. Видеозапись выступления Дурова и Уэйлса доступна на сайте LiveStream.

В декабре 2011 года Павел Дуров совместно с главой фонда DST Global Юрием Мильнером объявил о старте программы по инвестированию интересных стартапов. В конце декабря они вручили гранты в 25 тысяч долларов первым шести проектам, сообщает Лента.ру.