Двое румын грабили банкоматы во Львове

Во Львове правоохранители задержали двух граждан Румынии, которые с помощью специального оборудования снимали деньги в банкоматах.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства внутренних дел Украины во Львовской области.

Злоумышленники с помощью спецоборудования занимались сканированием кодов доступа к банковским счетам жителей областного центра. В дальнейшем они снимали наличные средства с лицевых счетов граждан в особо крупных размерах.

Они были задержаны при попытке незаконного вмешательства в работу банкомата.

Работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области также установлено проведение мошенниками незаконных операций по снятию средств в других областных центрах Западного региона государства.

Сейчас банкиры подсчитывают ущерб от так называемого “скимминга”. Возбуждено уголовное дело.