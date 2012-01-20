В декабре спамеры часто использовали новый прием

Доля спама в почтовом трафике в декабре 2011 года уменьшилась на 4,4% и составила в среднем 76,2%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

В «Лаборатории Касперского» отметили, что в минувшем месяце сохранилась неприятная тенденция, связанная с увеличением доли вредоносного спама, которая наблюдалась на протяжении всего 2011 года. В декабре этот показатель достиг 4%, что на 1% больше, чем в ноябре. В преддверии зимних праздников многие вредоносные сообщения использовали тему Рождества, а также были подделаны под уведомления от онлайн-магазинов о регистрации заказов. По частоте срабатывания почтового антивируса первое место по-прежнему занимает Россия (15,3%), чей результат, правда, снизился на 4,9%. По этому показателю ее почти догнали США (15,1%), прибавившие 0,9%.

Неизменным осталось и лидерство Индии среди стран - распространителей спама. Однако позиции других государств, входящих в первую десятку, претерпели значительные изменения. Верхние строчки заняли страны, доля которых в распространении мирового почтового мусора по сравнению с ноябрем увеличилась более чем на 3%: Индонезия (+3,55%), Бразилия (+3,5%) и Перу (+3,5%). Одновременно вклад Южной Кореи, занимавшей в ноябре второе место, уменьшился на 2,85%, что привело к тому, что эта страна оказалась на пятой позиции. Доля остальных участников рейтинга изменилась незначительно - в пределах 1%. В свою очередь, Россия поднялась на одну ступень вверх и оказалась на 14-й строчке.

В преддверии зимних праздников увеличилось количество спам-писем, обыгрывавших тему Нового года и Рождества. В общем почтовом трафике доля таких сообщений составила 6,8%. В связи со значительным снижением деловой активности у предприятий малого и среднего бизнеса - основных заказчиков спама - на 13,5% возросла доля электронной корреспонденции, разосланной в рамках партнерских программ. Так, лидером среди популярных тематик почтового мусора в декабре стала реклама фармацевтических препаратов (15,2%). Кроме того, в четыре раза увеличилась и доля спама «для взрослых», что можно объяснить еще и особенностью предновогоднего периода, когда многие пользователи более расслаблены и не прочь посмотреть пикантное видео.

В декабре спамеры часто использовали новый прием, который они позаимствовали у легитимных сервисов и онлайн магазинов - предложения различных товаров со скидкой по купонам. Многие товары, традиционно рекламирующиеся в спаме, в том числе медикаменты, предлагалось купить со скидкой, право на которую давал "купон", отображавшийся в письме. Надо отметить, что постепенно подобные сервисы становятся для предприятий малого и среднего бизнеса альтернативой спам-рекламе, и многие из них уже переключились на этот канал продвижения своих товаров и услуг.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2010 года выручка компании выросла на 38%, превысив 500 млн. долларов США.