Англоязычная Wikipedia закроется в среду

Англоязычный раздел крупнейшей онлайн-энциклопедии Wikipedia будет закрыт на сутки 18 января в знак протеста против готовящегося к принятию в США антипиратского законопроекта SOPA (Stop Online Piracy Act), сообщил основатель ресурса Джимми Уэльс (Jimmie Wales) в своем микроблоге на сервисе Twitter.

"Предупреждение учащимся! Сделайте свое домашнее задание пораньше. Wikipedia протестует против плохого закона в среду!" - цитирует запись РИА Новости.

Принятие SOPA сопровождает шквал критики со стороны интернет-компаний, считающих, что закон позволит правообладателям отключать практически любой сайт. Уэльс в качестве одной из мер протеста против принятия закона предложил на время закрыть доступ к Wikipedia. В середине декабря это предложение было вынесено на голосование среди зарегистрированных пользователей сервиса.

В Италии аналогичный шаг, сделанный несколько месяцев назад в ответ на попытку принятия похожего закона, привел к существенному пересмотру спорного законопроекта.

Уэльс приводит в своем микроблоге статистику аналитической компании comScore, согласно которой англоязычный раздел Wikipedia посещает в среднем 25 миллионов пользователей ежедневно. В целом сервис - один из популярнейших интернет-сайтов в мире.

Законопроект SOPA, активно лоббируемый крупными игроками американской звукозаписывающей индустрии и сферы кинопроизводства, в частности организациями RIAA (Recording Industry Association of America) и MPAA (Motion Picture Association of America), предлагает по решению суда отключать от доступа к сети любой интернет-ресурс, который распространяет нелицензионный контент, даже если владелец этого сервиса никак не причастен к распространению такого контента.

По мнению противников закона, SOPA основывается на утверждении, что всякий виновен, пока не будет доказано обратное, и в случае, если законопроект будет принят, правообладатели смогут засудить практически любого пользователя сети и нанести непоправимый урон даже самым крупным интернет-компаниям.

Против SOPA в его нынешней редакции выступают такие компании, как Facebook, Twitter, Mozilla, eBay и Google. К протестующим присоединилась и российская компания "Лаборатория Касперского", отмечает РИА Новости. Как писал глава компании Евгений Касперский в своем блоге, "ЛК"покинула ассоциацию Business Software Alliance после того, как та поддержала SOPA, "ни с кем не посовещавшись".