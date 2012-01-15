Обломки российского спутника падают на Китай

Обломки российского космического аппарата «Фобос-Грунт», не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, могут упасть сегодня на территорию Китая в районе пустыни Гоби.



Таковы предварительные данные Роскосмоса, которые постоянно уточняются, передает ИТАР-ТАСС. Ранее ведомство называло в качестве возможных мест падения обломков – районы в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах.



Ожидается, что сегодня вечером земной поверхности могут достичь до 30 частей аппарата общей массой не более 200 килограммов. «Фобос-Грунт» был запущен 9 ноября и должен был достичь спутника планеты Марс. Аппарат вышел на околоземную орбиту, однако не смог выйти на траекторию полета к Марсу из-за проблем с двигателем.