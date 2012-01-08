Yahoo ищет новых директоров

Интернет-компания Yahoo после назначения новым гендиректором Скотта Томпсона (Scott Thompson) ищет новых членов в свой совет директоров, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Президент электронной платежной системы PayPal Томпсон был назначен главой Yahoo в среду. Его предшественница Кэрол Бартц была уволена в сентябре, и с тех пор должность гендиректора компании оставалась вакантной. Причиной увольнения 63-летней Бартц, по мнению аналитиков, стала потеря доли на рынках интернет-поиска и рекламы, а также отсутствие инновационных решений и недооценка конкурентов.

В пятницу Yahoo заявила, что Томпсон может получить по итогам 2012 года до 27 миллионов долларов компенсации за переход в компанию. В эту сумму входит 1 миллион долларов базового годового оклада и максимальный бонус за год в размере 2 миллионов долларов. Еще 24 миллиона долларов Томпсон получит в форме единовременных грантов и бонусов в форме акций и наличных средств.

Под руководством Томпсона Yahoo начнет искать замену некоторым членам совета директоров, пишет Reuters. По данным The Wall Street Journal, компания наняла рекрутинговую фирму Heidrick & Struggles International для помощи в поисках потенциальных директоров, а со стороны Yahoo этот процесс будет контролировать одна из директоров Пэтти Харт (Patti Hart).

Компания отказалась официально прокомментировать эту информацию. Ранее Томпсон отмечал, что давать какие-либо комментарии по кадровым перестановкам или изменениям в совете директоров преждевременно.

Работа совета директоров ранее вызывала резкую критику со стороны акционеров. В сентябре нью-йоркский хедж-фонд Third Point LLC, владеющий 5,2% акций Yahoo, призвал к отставке ряда членов совета директоров, обвиняя их в "серьезных управленческих ошибках" и "обесценивании" компании.

Компания Yahoo Inc. была основана аспирантами Стэнфордского университета Дэвидом Фило и Джерри Янгом в январе 1994 года (на четыре с половиной года раньше Google), замечает РИА Новости. Yahoo владеет второй по популярности в мире поисковой системой и рядом интернет-сервисов; например, фотохостингом Flickr. В совет директоров Yahoo входят девять человек, включая председателя Роя Бостока, сооснователя компании Джерри Янга, представителей IT-компаний Hewlett-Packard и Intuit.