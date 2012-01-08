Новый сетевой червь крадет пароли в Facebook

Специалисты по информационной безопасности предупредили о появлении нового сетевого червя, специализирующегося на краже реквизитов пользователей Facebook, пишет ZN,ua со ссылкой на CyberSecurity. На данный момент червь похитил уже более 45 000 логинов и паролей. Наибольшая активность сетевого червя отмечается в Европе, в частности в Великобритании и Франции.



Новый Facebook-червь создан на базе исходников ранее известного вредоносного кода Ramnit, циркулировавшего в интернете с апреля 2010 года и изначально ориентированного на кражу реквизитов систем онлайн-банкинга.



В самой Facebook говорят, что они уже знают об опасности и предпринимают защитные меры. «Есть основания полагать, что за новым червем и кодом Ramnit стоят одни и те же люди, распространяющие коды при помощи спама и массового флуда гиперссылок на интернет-форумах», — говорится в сообщении.



Также IТ-компания заявляет, что хакеры, стоящие за последним червем, явно эксплуатируют тот факт, что многие пользователи интернета используют один и тот же пароль для множества сервисов.



Установить точные масштабы распространения Facebook-червя пока установить не удалось, что в свое время код Ramnit был обнаружен на 800 тысячах компьютеров по всему миру.



