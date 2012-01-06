Ученые создали генетически модифицированных обезьян

Американские исследователи объявили о создании первых в мире генетически модифицированных обезьян, сообщает Би-би-си.

Ученые в штате Орегон заявили, что им удалось успешно объединить около шести различных эмбрионов для получения трех здоровых самцов макак-резусов.

Исследователи заявляют, что их работа является шагом вперед к использованию обезьян для изучения ВИЧ/СПИДа и наркотиков и имеет большой потенциал для дальнейших медицинских изысканий, в особенности, в области стволовых клеток.

Но участники кампании против экспериментов над животными опасаются, что это приведет к более "жестокому обращению" с обезьянами, над которыми проводятся научные опыты.