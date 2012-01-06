Компьютерные пираты получили официальную регистрацию

Шведская группа, выступающая за свободный обмен цифровой информацией, получила официальную регистрацию в качестве религиозной организации, передает Би-би-си.

Группа, которая называет себя "Церковью Копимизма" (от англ. copy и me) тесно связана с "Пиратским движением" Швеции, выступающим против защиты авторских прав в интересах свободного распространения информации.

Священными символами нового культа являются сочетания клавиш CTRL+C и Ctrl+V. Основатель новой "религии" - 19-летний студент философии Исак Герсон, который решил защищать свое право свободного файлообмена в Интернете столь необычным способом.