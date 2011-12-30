Google оштрафовали за подсказки в поиске

Суд Парижа обязал корпорацию Google выплатить 50 тысяч евро французской страховой компании за оскорбительное, на ее взгляд, поведение поисковика, сообщает издание The Local.

Претензия возникла в связи с тем, что механизм автоматических подсказок, предугадывающий поисковый запрос по началу фразы, предлагал искать компанию Lyonnaise de Garantie в сочетании со словом «жулик» (escroc).

Суд указал, что Google следует осуществлять «человеческий контроль» над предложениями, формируемыми в подсказках. По его мнению, добавление подобных слов может быть оскорбительным для компании.

Google указывает на своем сайте, что подсказки формируются автоматически и не правятся вручную.

Поиск Google неоднократно попадал во внимание СМИ из-за подобных ошибок. Так, в 2010 году сервис на запрос «vatican» первым в списке предложений выдавал сайт www.pedofilo.com.

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