Продавцы прослушки торговали видеокамерами в зажигалках

В Тернополе на 5 лет лишения свободы осуждены два реализатора специальных технических средств негласного получения информации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении Службы безопасности Украины, соответствующий приговор вынес Тернопольский горрайонный суд, назначив осужденным испытательный срок на 1,5 года.

Весной этого года сотрудники СБУ задержали двух жителей Тернополя во время продажи 52 миниатюрных видеокамер, закамуфлированных под брелоки и зажигалки. Установлено, что мужчины заказали технические средства через Интернет из-за границы, после чего начали их продажу.

Суд признал задержанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 (контрабанда) и ч.2 ст.359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.