Азаров об IT-продукции, экспорте и интеллектуальных кадрах

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым к 2015 году довести экспорт украинской IT-продукции до 8 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время обсуждения с представителями общественных организаций, связанных с IT-продукцией, вопроса о партнерстве государства и бизнеса в целях повышения инновационности экономики, создания интеллектуального кадрового резерва.

Премьер-министр отметил, что недавно правительство приняло постановление о создании фонда поддержки инновационного бизнеса, задачей которого является привлечение и использование как бюджетных, так и инвестиционных средств для развития IT-индустрии.

Кроме того, Н.АЗАРОВ напомнил, что 22 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об экономическом эксперименте. Этим документом предусмотрено создание благоприятных условий для развития IT-индустрии, в частности, освобождение ІТ-компаний от налога на добавленную стоимость.

«Эксперимент рассчитан на пять лет. Он предусматривает ежегодное увеличение занятых в этой сфере примерно на 20% с тем, чтобы за пять лет в два раза увеличить число работающих в IT-индустрии», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил важность для развития этой отрасли специального образования и подчеркнул необходимость популяризации технического образования среди молодежи.

Кроме того, по словам Н.АЗАРОВА, правительство рассчитывает, что к 2015 году число работающих в IT-отрасли должно достигнуть 170 тыс. человек.

«Нужно поднимать престиж рабочих технических специальностей», - подчеркнул премьер.