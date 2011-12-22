Бронзовый памятник Стиву Джобсу открыли в Будапеште

Памятник сооснователю корпорации Apple Стиву Джобсу открылся в среду в столице Венгрии Будапеште по инициативе венгерской компании Graphisoft, сообщает Reuters со ссылкой на главу компании Габора Бояра.

По его словам, памятник Джобсу компания открыла в знак признательности за его поддержку фирмы, развитие которой происходило в Венгрии еще при коммунистическом режиме.

Статуя, выполненная скульптором Эрно Тотом, изображает основателя Apple в его традиционном облике - бронзовый Джобс одет в водолазку, джинсы, кроссовки, а на его лице круглые очки. Высота памятника более двух метров, а вес скульптуры - 220 килограмм.

"Он был одной из величайших личностей нашей эры, и это мы хотели выразить этой скульптурой", - заявил Бояр.

По его словам, Стив Джобс явился одним из творцов такой технологической революции, которую можно сравнить с изобретением письменности, пишет РИА Новости.