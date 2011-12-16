Индустрия ПО в Украине может расти до 50% в год

При создании благоприятных фискальных условий индустрия программного обеспечения (ПО) в Украине может расти до 50% в год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины со ссылкой на председателя агентства Владимира СЕМИНОЖЕНКО.

По его мнению, при условиях правильной государственной политики индустрия программного обеспечения может дать импульс к развитию всей экономики, а прибыли от экспорта программного обеспечения уже в 2016 году будут сопоставимы с прибылями от экспорта металлургической продукции.

При этом, как отметил В.СЕМИНОЖЕНКО, следует учесть, что ИТ принадлежит к шестому технологическому укладу, и, следовательно, целенаправленное развитие этой отрасли будет способствовать исправлению сырьевых перекосов в структуре украинской экономики.

По словам В.СЕМИНОЖЕНКО, принятие двух ключевых законов - «Об экономическом эксперименте относительно создания благоприятных условий в Украине для индустрии программной продукции» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно экономического эксперимента относительно создания благоприятных условий для развития в Украине индустрии программной продукции» - способно вывести ИТ-отрасль из тени и значительно ускорить темпы ее роста. Например, в первом полугодии 2011 года, когда отрасль была освобождена от уплаты НДС, рост в ней составил свыше 40%, также вырос на 68 млн. грн. и сбор налогов с предприятий, что связано с тем, что предприятия могли работать на равных условиях с иностранными компаниями. Напротив, как считает В.СЕМИНОЖЕНКО, установление завышенных налоговых ставок для этой перспективной отрасли может иметь такие негативные последствия, как потеря рынков сбыта, выезд украинских специалистов за границу и свертывание деятельности больших международных компаний в Украине.

Предотвратить эти процессы, по словам В.СЕМИНОЖЕНКО, может принятие Верховной Радой выше упомянутых законов, которыми предусмотрено установление особого порядка уплаты налогов и платежей для предприятий в сфере информатизации, что будет способствовать их легализации. В частности, предлагается установить налог на прибыль в размере 16%, единый взнос на общеобязательное социальное страхование в размере 36,7% от суммы, которая равняется двум минимальным зарплатам, умноженным на количество наемных работников, налог на доходы физических лиц в форме заработной платы в размере 10% и др. Также предусматривается освобождение от НДС.