Украинская молодежь больше всего доверяет Интернету (опрос)

Украинская молодежь больше всего доверяет Интернету.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель правления Украинского института социальных исследований им. Яременко Ольга БАЛАКИРЕВА, презентуя результаты социологического исследования «Трансформация ценностных ориентаций современной молодежи Украины за годы независимости», проведенного при поддержке Госслужбы молодежи и спорта Украины и при участии Украинского института социальных исследований им. Яременко.

Так, в соответствии с результатами опроса, 55% молодежи больше всего доверяют Интернету как источнику информации, 52% - телевидению, и 44% - прессе.

На сегодняшний день в Украине 33% населения пользуются Интернетом, и подавляющее большинство из них составляет молодежь в возрасте до 35 лет. По ее словам, почти 90% студентов и более 70% учеников в Украине сегодня пользуются Интернетом.

«Можно сказать, что Интернет сегодня является очень мощным каналом информационного влияния и формирования и системы ценностей, и мировоззрения в молодежи», - отметила О.БАЛАКИРЕВА.

Социологическое исследование проводилось в ноябре-декабре 2011 года по всей территории Украины методом репрезентативного опроса. Выборочная совокупность: многостепенная, территориально-поселенческая, стратифицированная, репрезентативная для населения Украины. В целом было опрошено 1002 респондента в возрасте от 14 до 35 лет. Погрешность выборки составляет 1,9-3,6%.