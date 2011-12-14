В Большом адронном коллайдере нашли следы «частиц Бога»

Сразу две команды исследователей, работающие независимо друг от друга с Большим адронным коллайдером, накануне сообщили об обнаружении следов бозонов Хиггса, наделяющих массой все вещества во Вселенной.

Об этом пишет газета «Экономические известия» (№222 от 14 декабря 2011 г.).

По данным команды Atlas, состоящей из 3 тыс. ученых, увиденные ими «частицы Бога» имеют массу 125 млрд. электронвольт. Они в 125 раз тяжелее протонов (составных частей ядер атомов) и в 500 тыс. раз тяжелее электронов.

Работавшая независимо команда C.M.S., названная по имени используемого ею детектора частиц (Compact Muon Solenoid), также засекла следы бозонов Хиггса массой 124 млрд. электронвольт. Получение схожих результатов исследований на двух отличных друг от друга гигантских детекторах позволит сузить поиски и вселяет уверенность, что вскоре существование бозонов Хиггса удастся научно доказать.

Сейчас обе команды объединяют полученные данные, чтобы определить наиболее эффективный метод дальнейших поисков. Физики вплотную приблизились к величайшему открытию за последние 60 лет.

«На данном этапе мы не можем делать какие-либо выводы. Но, учитывая прекрасную производительность, показанную адронным коллайдером в нынешнем году, нам не потребуется много времени для получения недостающих данных. Мы решим эту загадку в 2012 г.», - сообщил вчера официальный представитель Atlas Фабиола ДЖИАНОТТИ.

Согласно выдвинутой в 1964 г. физиком Питером Хиггсом гипотезе, бозон Хиггса сообщает массу частицам, составляющим атомы, из которых, в свою очередь, состоят все вещества во Вселенной. Доказательств существования «божественной частицы» недоставало для окончательного признания Стандартной модели — наиболее популярной теории строения нашего мира.

Большой адронный коллайдер (БАК) стоимостью 8 млрд. долл. был специально построен на границе Швейцарии и Франции для поимки бозона Хиггса. В этом ускорителе заряженных частиц протоны и тяжелые ионы разгонялись по 27-километровому кольцевому туннелю до скоростей, близких к скорости света и соударялись друг с другом.

В течение года две группы ученых изучили более 3 млрд. столкновений разогнанных частиц и лишь в 10 случаях были зарегистрированы следы загадочной частицы. Если верить физикам, то увидеть напрямую бозон Хиггса практически нет шансов, поскольку он живет ничтожно мало.