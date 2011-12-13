Лаборатория Касперского называет основные киберугрозы

2011 год, согласно исследованию компании «Лаборатория Касперского» (Россия), был отмечен не только количественным, но и качественным ростом киберугроз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что под ударом оказались как частные пользователи, так и корпоративный сектор, с которым связаны наиболее заметные события в сфере информационной безопасности. В этом году киберпреступники продолжили развивать «традиционные» методы нелегального заработка и неустанно создавали банковские троянские программы, бесчисленные «блокировщики Windows», изощренные фишинговые схемы. Наиболее явно эти методы проявились в России: российские пользователи подвергались огромному количеству опасностей в социальных сетях и при работе в онлайн-банкинге. Этот год также запомнился многократным применением DDoS-атак. Наиболее громкие мировые инциденты были связаны с деятельностью групп Anonymous и LulzSec. В России же самыми нашумевшими стали атаки на LiveJournal.

По мнению аналитиков «Лаборатории Касперского», 2011 год стал одним из самых интересных и значимых за всю историю существования вредоносного ПО для мобильных устройств. За последние 12 месяцев эксперты обнаружили почти в 4 раза больше мобильных зловредов, чем за предыдущие семь лет. Кроме того, такое вредоносное ПО стало сложнее и изощреннее. Весь год эксперты наблюдали постепенное повышение внимания вирусописателей к ОС Android и снижение их интереса к платформе J2ME, которая используется в большинстве мобильных телефонов. К концу года Android окончательно закрепился в качестве лидера по количеству зловредов.

Однако основной темой информационной безопасности в мире в 2011 году стали целевые атаки на корпорации и правительственные структуры. Наиболее нашумевшими оказались взломы компаний Sony, Mitsubishi, HBGary, RSA, сената США, ЦРУ, а также итальянской киберполиции. В отношении атак на организации, правительственные и военные структуры 2011-й стал самым громким за последние годы. Сложившаяся ситуация в точности повторила прогноз «Лаборатории Касперского» о том, что все больше угроз будет происходить со стороны относительно новых организаторов: различных движений хактивистов, государственных органов ряда стран мира, а также бизнес-структур, активно использующих методы кибершпионажа за конкурентами.

Самой интригующей вредоносной программой года стал троянец Duqu, который, по мнению экспертов, был написан создателями нашумевшего червя Stuxnet. Детальное исследование дает возможность предположить, что основной миссией Duqu был шпионаж за развитием ядерной программы Ирана.

Как отметил генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений КАСПЕРСКИЙ, в целом киберугрозы в 2011 году «развивались согласно нашим предсказаниям». Так, например, значительно возросла популярность мобильной платформы Android, что не осталось незамеченным злоумышленниками. Увеличилось число атак на корпорации и правительственные организации, по которым киберпреступники стали применять «бронебойные средства». Участились случаи киберразборок в сегменте малого и среднего бизнеса.

«Следует отметить, что в области защиты корпоративных пользователей сложилась парадоксальная ситуация – они защищены хуже, чем персональные, и часто уязвимы даже для не самых сложных атак», - отметил Е.КАСПЕРСКИЙ.

Озвучивая прогнозы на следующий год, эксперты «Лаборатории Касперского» с иронией отмечают, что «конца света не будет, и это самое главное». Что касается тенденций, то среди них: продолжение атак на системы онлайн-банкинга, развитие мобильных SMS-троянцев для отъема денег у пользователей, станет больше DDoS-атак, а мощность атак возрастет. По прогнозам экспертов «Лаборатории Касперского», в 2012 году также ожидаются новые происшествия, в основном связанные с утечками данных из государственных ведомств и др.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2010 года, выручка компании выросла на 38%, превысив 500 млн. долларов США. В «Лаборатории Касперского» работают более 2300 специалистов.