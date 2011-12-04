В Skype нашли «дыру» для шпионажа

Специалисты в области IT обнаружили в популярной программе для общения Skype "дыру", которая позволяет узнать реальное географическое расположение пользователя. Так, по словам экспертов Политехнического института при Нью-Йоркском Университете, сервис телефонии позволяет установить IP-адрес конкретного пользователя, что с точки зрения безопасности является весьма серьезной брешью в Skype.

Для проверки своего наблюдения группа специалистов инициировала около 10 тысяч видеозвонков случайным пользователям Skype, после чего было установлено, что данные о пользователе можно установить даже в том случае, если тот не отвечает на вызов и установление связи не происходит.

Специалисты говорят, что среди переданных данных наибольшую угрозу представляет собой IP-адрес пользователя, выяснив который, хакер сможет вычислить, где именно находится этот пользователь.

При установлении местонахождения пользователя перед мошенниками открываются значительные возможности по шпионажу и шантажу людей, что особенно актуально для различных известных личностей.

Кит Росс, профессор информатики из Нью-Йорка, говорит, что полностью технические подробности уязвимости их группа пока не будет обнародовать, но, по его словам, провести выявление IP-адреса абонента Skype может "любой хакер уровня колледжа".

Следует отметить, что в прошлом году в Skype уже оказывались проблемы в сфере безопасности IP-адресов, кроме того ранее также сообщалось о проблемах в мобильных версиях Skype, через которые можно было украсть различные персональные сведения о пользователях смартфонов.

ТСН