Самый быстрый интернет в мире - в Вильнюсе

По данным ресурса Net Index, городом с самым быстрым в мире интернетом является Вильнюс, сообщает из литовской столицы корреспондент Радио Свобода.



Скорость передачи в Вильнюсе превышает 36 мегабит в секунду. На втором и третьем местах в этом рейтинге – китайские города Гонконг и Коулун, на четвертом – ещё один литовский город, Каунас.



Литва, утверждает сайт, вообще мировой лидер по скорости работы широкополосного интернета, и быстро догоняет Эстонию по части массового использования электронной подписи.