WikiLeaks: госслужбы массово закупают шпионскую технику

Сайт WikiLeaks, который специализируется на размещении секретной информации, объявил в четверг о запуске нового проекта, который посвящен компаниям, продающим технологии, позволяющие государственным службам вести слежку за своими гражданами, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на руководителя и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Сегодня мы выкладываем более 287 документов, в которых раскрывается реальный масштаб международной индустрии слежки за массами людей - индустрии, которая продает технологии как демократическим, так и диктаторским режимам, позволяющие следить за населением целых стран", - заявил основатель WikiLeaks.

На сайте размещена информация о более 160 компаниях в 25 государствах, которые занимаются разработкой технологий, позволяющих выслеживать людей по их мобильным телефонам, адресам электронной почты и истории поисковых запросов в интернете.

Среди списка компаний, продающих технологии слежения, на сайте WikiLeaks, упомянуты и две российские - "Мобильный криминалист" (Oxygen Software) и Speech Technology Center, замечает РИА Новости.

Кроме того, сайт-партнер WikiLeaks Owni.fr в четверг распространил информацию о том, что французская компания Amesys оказывала услуги режиму бывшего главы Ливии Муамара Каддафи по поиску и слежению за рядом лидеров оппозиции в интернете.

Масштабная публикация новых данных на WikiLeaks, о которой объявил Ассанж, стала первой с 24 октября 2011 года. Тогда ряд мировых СМИ сообщил, что скандально известный ресурс приостанавливает размещение данных.

В настоящее время Ассанж, который является гражданином Австралии, ожидает вердикта лондонского Верховного суда относительно его апелляции, поданной на решение об экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных преступлениях.

Слушание по его апелляции состоится 5 декабря.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. Как отмечается на сайте, более 250 тысяч опубликованных файлов - крупнейшая в истории подборка конфиденциальных документов, когда-либо оказывавшихся в открытом доступе.