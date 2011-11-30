Рынок веб-планшетов в Украине вырос вдвое, ноутбуков - в полтора раза

В третьем квартале 2011 года объем рынка IT и офисной техники в Украине составил 3,05 млрд. грн, что на 38% больше сравнительно с аналогичным периодом 2010 года. Об этом говорится в результатах исследования компании GfK Ukraine, которыми располагает УНИАН.

В частности, рынок ноутбуков в третьем квартале 2011 года составил 479,3 тыс. единиц, что в денежном измерении равняется 1 927,1 тыс. грн., что на 48% больше, чем в третьем квартале 2010 года. Рост продаж в физическом измерении составил 64% сравнительно с предыдущим кварталом. На протяжении года рост продаж ноутбуков сопровождался постепенной уценкой: в третьем квартале 2011 года стоимость ноутбука составила около 4 200 грн., тогда как в третьем квартале 2010 года она составляла 4 700 грн. Однако, в текущем квартале падение цены остановилось, даже был зафиксированы 1,2% рост. По мнению экспертов GfK, рост цен будет продолжаться, и такая динамика средней цены может быть частично связана с бумом потребительского кредитования на технику.

Доля 15-дюймовых мобильных компьютеров увеличилась на 3,7% за счет сегмента 10-дюймовых (нетбуков) и 14-дюймовых моделей, которые на протяжении года постоянно теряют свою долю продаж. Третий квартал 2011 года показал растущую популярность ультрамобильных и легких компьютеров для выхода в Интернет - веббуков (планшетов). Рост 105% продемонстрировал этот сегмент в третьем квартале сравнительно с показателями предыдущего периода.

По результатам третьего квартала 2011 года продажи стационарных компьютеров увеличились на 41% сравнительно с показателем предыдущего квартала. В целом, рынок в третьем квартале составил около 153 тыс. десктопов на сумму 576 млн. грн. (на 33% больше, чем в третьем квартале 2010 года). Средняя стоимость стационарного компьютера в этом квартале составила 3 900 грн.

Кроме того, в третьем квартале 2011 года в целом конечному пользователю было продано около 231 тыс. единиц жидкокристаллических мониторов на сумму 291 млн. грн. Рост по сравнению с третьим кварталом 2010 года составил 26% в физическом измерении и 16% в денежном.

Сканеры показали падение продаж по сравнению с третьим кварталом 2010 года на 26% в физическом и 4% денежном измерении (до 8,7 млн. грн.). Рынок многофункциональных устройств составил 165 тыс. шт., что эквивалентно 160 млн. грн. в денежном выражении (рост на 15% по сравнению с 3-м кварталом 2010 года). Объем продаж принтеров в третьем квартале 2011 года составил 79 тыс. единиц или 80 млн. грн. (рост на 9%).

Справка УНИАН. Данные GfK Ukraine по рынку основаны на исследованиях, которые проводит панель Retail and Technology (Панель розничной торговли). Панель розничной торговли содержит данные из свыше 190 000 розничных торговых точек во всем мире.