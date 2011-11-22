Пресса узнала о глобальном рынке слежки за интернетом

Газета The Wall Street Journal опубликовала в субботу более 200 документов о глобальном рынке слежки за интернетом и сотовой связью.

Как сообщает издание, речь идет о средствах для взлома пользовательских компьютеров и мобильных устройств, а также сбора информации об интернет-коммуникациях граждан. Они предназначены для ловли преступников и использовались американской полицией и спецслужбами.

Отмечается, что до 2001 года они использовали собственные средства, но за последние десять лет оборот на рынке в этой сфере вырос с «почти нулевой» отметки до пяти миллиардов долларов в год. В документах упоминаются 36 компаний, в том числе работающие и за пределами США.

Среди выявленных способов добывания информации упоминается «исследование незакрытых уязвимостей» в мобильных устройствах компаний Apple, Microsoft, Blackberry и Google.

Ранее The Wall Street Journal публиковал информацию о приложении для слежки за интернет-пользователями, использовавшемся египетскими властями для перехвата сообщений оппозиции в Skype. Тогда сообщалось, что разработчиком этого приложения была британская фирма Gamma International.

В октябре появилась информация о взломе вируса, который использовала немецкая полиция в своей работе. Тогда хакеры выяснили, что троян обладал более широким функционалом, чем того допускал закон. Результатом разразившегося скандала стало обещание немецких властей доработать программу на федеральном уровне. Впоследствии ее смогут покупать как федеральные органы безопасности, так и отдельные земли.

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