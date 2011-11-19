Сергей Брин дал 500 тысяч долларов на Википедию

Сергей Брин, один из основателей корпорации Google, и его супруга пожертвовали 500 тысяч долларов в фонд Wikimedia, поддерживающий проект Wikipedia и связанные с ним порталы, сообщает Agence France-Presse.



Ранее на этой неделе фонд Wikimedia запустил ежегодную акцию, чтобы собрать деньги на развитие свободной энциклопедии. Сейчас всех посетителей Wikipedia встречает обращением основателя свободной энциклопедии Джимми Уэйлса, который призывает пользователей жертвовать средства на проект.



В 2010 году сам Google пожертвовал 2 миллиона долларов в фонд Wikimedia.



Сергей Брин, комментируя пожертвование, назвал "Википедию" "одним из величайших достижений интернета".



Google также предоставлял Wikimedia свои инструменты для перевода статей "Википедии" для пилотных проектов на арабском языке, хинди и суахили, замечает Лента.ру.

