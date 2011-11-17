США и Польша присоединились к работе Центра киберзащиты в Таллине

Торжественная церемония присоединения США и Польши к работе Центра киберзащиты НАТО в четверг прошла в Таллине, сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии.

На церемонии присутствовали президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, министр обороны Март Лаар, послы США и Польши в Таллине Майкл Полт и Гжегож Познански, глава центра полковник Ильмар Тамм.

По словам эстонского министра обороны, присоединение США и Польши к работе центра сделает его более работоспособным и подаст пример другим странам НАТО.

"Присоединение США и Польши к работе центра сделает его более работоспособным и подаст пример другим странам альянса, которых мы также хотим видеть среди членов Центра киберзащиты", - цитирует РИА Новости.

"С сегодняшнего дня над центром киберзащиты развеваются также флаги США и Польши, мы давно ждали этого. В истории центра это одна из важных вех, поскольку теперь становится для всего альянса главным источником экспертных оценок в области киберзащиты", - сказал Лаар. По словам министра, США внесли значительный вклад уже при создании центра в 2008 году.

Теперь в работе центра участвуют десять стран НАТО. Кроме США и Польши - это Эстония, Германия, Словакия, Италия, Литва, Латвия, Испания и Венгрия.