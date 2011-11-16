Microsoft готовит аналог Google+

Корпорация Microsoft тестирует собственную социальную сеть, названную Socl. Как стало известно изданию The Verge, внешне сервис мало чем отличается от других популярных соцсетей. Как в Google+ и Facebook, интерфейс Socl разделен на три колонки: в левой расположена основная навигация, в правой — социальные функции, а посередине — новостной поток.

The Verge отмечает, что в «традиционное» поле в верхней части страницы можно вводить не только обновленный статус, но поисковые запросы — в последнем случае найденные Bing результаты смогут прокомментировать друзья. В Socl также присутствует видеочат, где, как и в «ВидеоВстречах» Google+, можно общаться с несколькими пользователями одновременно.

В отличие от Facebook и Google+, в Socl нельзя создавать группы или списки, состоящие из определенных друзей. Это означает, что «поисковые» статусные сообщения будут видны всем пользователям. Сайт почти целиком построен на HTML5, плагины Flash и Silverlight не используются. Другие подробности о новой соцсети не сообщаются. Планирует ли Microsoft открывать Socl для широкой аудитории, пока неизвестно.

О том, что Microsoft готовит собственный социальный проект, стало известно в июле, когда по адресу socl.com стал доступен стартовый экран Tulalip (от этого названия, вероятно, в итоге решили отказаться). Ссылок на регистрацию в соцсети не было — пользователям предлагалось авторизироваться через Facebook или Twitter.

Тем не менее, вскоре все содержимое сайта было заменено словами: «Спасибо за то, что заглянули. Socl.com — это внутренний проект команды Microsoft Research, который был опубликован в Интернете по ошибке. Мы не хотели, честно».

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