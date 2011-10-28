Киевская мэрия планирует создать технопарк

Киевская городская государственная администрация планирует создать бизнес ІТ-инкубатор.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО во время круглого стола «Made in Kiev: Приоритеты инновационного развития 2012», организованного совместно с конкурсом «Инновационный прорыв», сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По его словам, бизнес ІТ-инкубатор планируется на территории вагонного депо Киев-Пассажирский, а само депо планируется перенести на территорию между Жулянским мостовым переходом и г. Вишневое.

Р.КРАМАРЕНКО отметил, что город поддерживает идею вынесения промышленной зоны из центра и строительство на ее месте современного технопарка рядом с Киевским национальным университетом им. Т. Шевченко и Киевским национальным техническим университетом «КПИ».

«Перенос этого депо еще в советское время планировалось на территорию между Жулянским мостовым переходом и г. Вишневое. Место, на котором сейчас расположено депо, идеальное для технопарка. Это центр города, рядом расположены крупные университеты, общежития», - объяснил он.

Р.КРАМАРЕНКО отметил, что высокий уровень научной и образовательной базы в Киеве сформировали большое число специалистов, которые уже сегодня заметно влияют на мировую ІТ-индустрию.

*** Сейчас земельный участок, на котором размещается вагонное депо, находится в собственности «Укрзализницы».