Янукович заявляет, что «Циклон» идет по графику

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что реализация совместного украинско-бразильского проекта «Циклон-4 - Алкантара» идет по графику.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил в интервью украинским СМИ в Сан-Паулу.

«Мы сегодня идем по тому уточненному графику, который разработали еще в прошлом году», - сказал глава государства, добавив, что задержки с реализацией проекта были вызваны проблемами финансирования.

Президент считает этот проект выгодным и таким, что позволит развиваться авиакосмической отрасли.

Также он выразил уверенность, что технологии, которые Украина использует в рамках реализации проекта «Циклон-4 - Алкантара», можно будет применять и в народном хозяйстве. «Это технологии, которые мы постепенно будем передавать в народное хозяйство. Это самые современные технологии - то, чего нам очень часто не хватает», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в 2003 году Украина и Бразилия подписали договор о долгосрочном сотрудничестве по созданию ракетно-космического комплекса (РКК) «Циклон-4» для запусков космических аппаратов на круговые околоземные низкие и средние орбиты и орбиту, переходную к геостационарной, на бразильском приэкваториальном космодроме Алкантара. Реализацию проекта осуществляет созданное в 2006 году украинско-бразильское СП «Алкантара Циклон Спейс».

Учредителями и участниками СП с украинской стороны выступают ФГИ и НКАУ, которые действуют в интересах ГКБ «Южное» и ПО «Южмаш», с бразильской – Министерство науки и технологий и Космическое агентство Бразилии. Размер уставного капитала составляет 105 млн. долл., распределение долей – 50% на 50%.

Согласно обнародованной ранее информации, первый запуск в рамках программы был намечен на 2011 год.