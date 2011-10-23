Обломки немецкого спутника могли упасть на юге Китая

Космический рентгеновский телескоп ROSAT, который принадлежит Аэрокосмическому центру Германии, вошел в плотные слои атмосферы в воскресенье утром и мог упасть на юге Китая, сообщает сайт Spaceflight101 со ссылкой на расчеты Стратегического командования ВС США.

Согласно этим данным, спутник упал к югу от китайского города Чунцин. Пока не поступало подтвержденных данных о падении обломков, сообщает германское аэрокосмическое агентство DLR.

Спутник ROSAT, выведенный на орбиту в 1990 году американской ракетой Delta II, весит около 2,4 тонны. На землю могли упасть около 30 обломков массой 1,6 тонны - в основном элементы рентгеновской оптики, которые имеют защиту от перегрева, замечает РИА Новости.