К НСК "Олимпийский" проложен первый оптический канал

Компания «Укртелеком» - официальный поставщик телекоммуникационных услуг и провайдер телекоммуникационных услуг УЕФА к Евро- 2012 - продолжает подготовку сетевой инфраструктуры и отдельных объектов к проведению Чемпионата Европы по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что все работы выполняются компанией согласно графику, а в отдельных случаях - с его опережением. Так, по просьбе руководства Национального спортивного комплекса (НСК) СК «Олимпийский» "Укртелеком" раньше определенного срока проложил к стадиону оптоволоконный кабель. Таким образом, главная спортивная арена страны соединена с транспортной сетью "Укртелекома". Уже 8 октября, во время открытия НСК «Олимпийский», оптический канал "Укртелекома" будет использоваться для качественной передачи данных и телевизионной трансляции торжественной церемонии открытия.

В течение месяца компания также планирует завершить работы по прокладке второго оптического кабеля к НСК «Олимпийский» по независимой трассе, которая обеспечит 100% резервирование. Оборудование, которое будет установлено на спорткомплексе «Олимпийский», обеспечит подключение стадиона к транспортной сети «Укртелекома» на скорости 100 Гбит/с. Такие мощные соединения, которые необходимы для передачи видео- и аудиосигналов со стадионов к международному трансляционному центру в Варшаве и в обратном направлении, организуются к каждому стадиону в Украине.

Спорткомплекс «Олимпийский» будет подключен также к ІР-сети "Укртелекома", что необходимо для обеспечения представителей УЕФА и журналистов, которые будут работать на Евро-2012, качественными услугами по обмену данными, ІР-телефонии, доступа к Интернету.

«Сегодня "Укртелеком" продолжает создавать и внедрять на стадионах, в частности и на НСК «Олимпийский», уникальные телекоммуникационные решения согласно требованиям УЕФА», - говорится в сообщении.

Напомним, что в рамках проекта Евро-2012 ПАО «Укртелеком», как официальный провайдер телекоммуникационных услуг УЕФА к Евро-2012 в Украине, обеспечит всеми телекоммуникационными услугами более 20 официальных объектов УЕФА.