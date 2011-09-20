Япония поможет избавиться от мусора крупнейшим городам Украины

Япония построит новые заводы по переработке мусора в городах-миллионниках Украины.

Об этом шла речь во время встречи министра экологии и природных ресурсов Николая ЗЛОЧЕВСКОГО с президентом Организации по разработке новых энергетических и промышленных технологий (НЕДО, Япония) Хидео ХАТО, сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды.

В частности, в ходе встречи были согласованы проекты, которые в ближайшей перспективе будут реализовываться в рамках Киотского протокола.

Х.ХАТО отметил, что особую поддержку будут иметь проекты строительства новых мощностей по переработке мусора. «Мы готовы способствовать использованию новейших технологий в этой сфере», - отметил президент НЕДО.

Стороны уделили особое внимание вопросу реконструкции и модернизации киевского мусороперерабатывающего завода «Энергия», что позволит значительно улучшить состояние окружающей природной среды столицы. Следующим важным шагом в рамках сотрудничества Украины и Японии будет строительство новых заводов по переработке мусора в городах-миллионниках.

«В проектах, которые решат проблему мусора в крупнейших городах Украины, заинтересованы обе стороны, и мы начнем реализовывать их в кратчайшие сроки», - отметил Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.