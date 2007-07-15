Начался выпуск серийного электромобиля

Компания Hybrid Technologies из Невады начала серийное производство электромобиля, построенного на базе Mini Cooper. Как сообщают представители этой фирмы, разработка машины заняла более двух лет, и теперь этот автомобиль оснащается фирменной системой управления аккумуляторами и комплектом литиевых батарей, выдерживающих 1500 зарядок.

Мощность силовой установки "электро-Mini" составляет 78 киловатт (около 105 л. с.). С ней хэтчбек может ускоряться с нуля до 100 километров в час за шесть секунд, а также разгоняться до 130 километров в час. При этом максимальная дальность хода такой машины составляет 120 миль - около 190 километров. Батареи Mini Cooper с электродвигателем заряжаются от обычной электросети с напряжением 220-240 вольт, причем на полную зарядку потребуется 6-8 часов.

Электрический Mini компания Hybrid Technologies строит на базе серийного шасси Mini Cooper, которое поставляется из Великобритании, устанавливая на него комплект батарей весом около 250 килограммов, а также электромотор и собственную систему управления. Цены на такой автомобиль пока не объявлены.

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