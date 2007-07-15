Начался выпуск серийного электромобиля
Комплект литиевых батарей выдерживает 1500 зарядок
Компания Hybrid Technologies из Невады начала серийное производство электромобиля, построенного на базе Mini Cooper. Как сообщают представители этой фирмы, разработка машины заняла более двух лет, и теперь этот автомобиль оснащается фирменной системой управления аккумуляторами и комплектом литиевых батарей, выдерживающих 1500 зарядок.
Мощность силовой установки "электро-Mini" составляет 78 киловатт (около 105 л. с.). С ней хэтчбек может ускоряться с нуля до 100 километров в час за шесть секунд, а также разгоняться до 130 километров в час. При этом максимальная дальность хода такой машины составляет 120 миль - около 190 километров. Батареи Mini Cooper с электродвигателем заряжаются от обычной электросети с напряжением 220-240 вольт, причем на полную зарядку потребуется 6-8 часов.
Электрический Mini компания Hybrid Technologies строит на базе серийного шасси Mini Cooper, которое поставляется из Великобритании, устанавливая на него комплект батарей весом около 250 килограммов, а также электромотор и собственную систему управления. Цены на такой автомобиль пока не объявлены.