Строители порта в Сочи заверяют, что Черное море не пострадает

Экология Черного моря не пострадает при реконструкции морского порта Сочи и строительстве новых терминалов, заявила заместитель директора сочинского филиала ФГУП "Росморпорт" Юлия Волкова.

"...специализированные организации провели оценку степени загрязнения морских вод и донных отложений на участках строительства и установили, что намеченные строительные работы не приведут к дополнительному загрязнению", - цитирует РИА Новости.

По ее словам, предусмотрен ряд дополнительных мер: использование неразмываемых грунтов, экологически ориентированных технологий проведения дноуглубительных работ, ограничение гидротехнических работ на акватории в период массового нереста и в миграционные периоды.

"Для дополнительного обеспечения экологической безопасности будет осуществляться контроль в режиме реального времени", - добавила Волкова.

ФГУП "Росморпорт" по заданию Росморречфлота как заказчика осуществляет строительство новой гавани для круизных судов, в том числе новых гидротехнических сооружений, и здания пассажирского терминала в рамках проекта реконструкции морского порта Сочи. Новая гавань обеспечит возможность одновременного приема одного круизного лайнера длиной до 315 метров и вместимостью три тысячи пассажиров, а также парома длиной до 220 метров. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на февраль 2013 года.