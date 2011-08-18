СБУ схватила хакера в момент продажи шпионской программы

В Черниговской области сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность 34-летнего местного жителя, который сбывал вредные программные средства, предназначенные для несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленник был задержан «с поличным» после того, как в обмен на деньги он передал другому лицу диски с хакерскими программами, а также инструкцию о порядке их установки и использования.

Согласно заключению специалистов, использование этих программных средств позволяет осуществлять перехват логинов и паролей чужих компьютеров, делать снимки с экрана монитора через определенный промежуток времени и фиксировать названия программ, которые запускаются на других компьютерах. Указанные данные в архивном виде передаются по определенному электронному адресу или на компьютер, подключенный к локальной сети.

В отношении злоумышленника следователями УСБУ в Черниговской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.361-1 (распространение или сбыт вредных программных или технических средств) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.