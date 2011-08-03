Хакеры взломали сайты 72 крупнейших организаций

Эксперты по безопасности обнаружили крупнейшую серию кибератак, в ходе которой хакерам удалось проникнуть в закрытые сети 72 организаций, среди которых ООН, правительственные учреждения и компании различных стран. Об этом пишет газета Guardian.

По версии компании McAfee, обнаружившей незаконные действия, за хакерскими атаками может стоять один и тот же заказчик. McAfee не стала называть его, заявив лишь, что речь идет о заказчике на государственном уровне.

По словам Джима Льюиса, эксперта из центра стратегических и международных исследований, мнение которого приводит Guardian, за кибератаками может стоять Китай. Об этом говорит список сетей, подвергшихся атакам: некоторые из них представляют для Пекина непосредственный интерес.

В течение пяти лет атакам подверглись США, Тайвань, Индия, Южная Корея, Вьетнам и Канада. Среди международных организаций, в сети которых также смогли проникнуть хакеры, упоминаются Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Международный олимпийский комитет, Мировое антидопинговое агентство, а также компании, занимающиеся проблемами безопасности и высокотехнологичным производством.

При этом сети Международного олимпийского комитета, равно как и нескольких олимпийских комитетов других стран, были взломаны в процессе подготовки к играм в Пекине в 2008 году.

«Все указывает на Китай. Это могли быть русские, но гораздо больше указывает на Китай, чем на Россию», – говорит Льюис из центра стратегических и международных исследований.

США и Великобритания, по его мнению, не могли быть заказчиками подобных хакерских атак, поскольку США «не стали бы шпионить за собой и британцы не стали бы шпионить» за США.

Атакам подверглись и крупные международные организации: в случае с ООН хакеры проникли во внутреннюю компьютерную сеть секретариата женевского бюро организации. Сеть была взломана еще в 2008 году, и в течение двух лет хакерское присутствие оставалось незамеченным, из-за чего злоумышленники имели доступ к секретным данным.

«Даже мы были удивлены большим разнообразием организаций, подвергшихся атакам, и озадачены дерзостью преступников», – говорится в 14-страничном докладе McAfee, опубликованном в среду.

«Вопрос о том, как использовалась эта информация, остается открытым. Однако, даже если она использовалась для преимущества в конкурентной борьбе или во время переговоров... речь идет о крупном экономическом ущербе», – также говорится в докладе.

Газета.Ru