В Китае за год закрыли более миллиона вебсайтов

Жесткий контроль за интернетом привел к тому, что за один год в Китае закрылось более миллиона вебсайтов, сообщает Би-би-си.

Исследование, проведенное одним из китайских государственных институтов показало, что к концу 2010 года в Китае насчитывалось на 40% меньше сайтов по сравнению с 2009 годом.

По информации исследователей, ужесточение контроля со стороны правительства в большей мере относится к порнографическим сайтам.

Из-за жесткой интернет цензуры в Китае недоступны такие сайты, как Facebook, Youtube и Twitter.