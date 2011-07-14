В Китае за год закрыли более миллиона вебсайтов
01:00, 14 июля 2011Наука и IT
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В основном порнографию
Жесткий контроль за интернетом привел к тому, что за один год в Китае закрылось более миллиона вебсайтов, сообщает Би-би-си.
Исследование, проведенное одним из китайских государственных институтов показало, что к концу 2010 года в Китае насчитывалось на 40% меньше сайтов по сравнению с 2009 годом.
По информации исследователей, ужесточение контроля со стороны правительства в большей мере относится к порнографическим сайтам.
Из-за жесткой интернет цензуры в Китае недоступны такие сайты, как Facebook, Youtube и Twitter.
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