Facebook и Skype запустили видеочат

В социальной сети Facebook появился видеочат. Услуга видеозвонков предоставляется в сотрудничестве с сервисом интернет-телефонии Skype.

О запуске сервиса администрация ресурса объявила на мероприятии, прошедшем в среду, 6 июля, в штаб-квартире Facebook в городе Пало-Альто, Калифорния.

Видеочат запускается внутри браузера, однако перед началом общения необходимо установить специальное дополнение. Общаться в видеочате могут несколько пользователей одновременно, указывает Facebook в своем блоге. Максимальное количество участников не уточняется.

Видеочат интегрирован с текстовым чатом Facebook. Осуществлять видеозвонки можно людям из списка друзей. Чтобы начать звонок, нужно нажать на икону с видеокамерой в верхней панели текстового чата или зайти на страницу пользователя и нажать на кнопку "Позвонить".

Facebook обещает, что функция видеозвонков станет доступна всем пользователям социальной сети в "ближайшие недели".

Слухи о том, что Skype и Facebook готовят общий проект, появились в начале июля. Информацию косвенно подтвердил основатель соцсети Марк Цукерберг, который заявил журналистам, что Facebook готовит к запуску "что-то невероятное".

Функция видеозвонков и группового видеочата есть также в социальной сети Google+, которая была открыта 28 июня. В сервисе Skype групповые видеозвонки доступны лишь платным пользователям.

ТСН