ЕК согласна пустить на рынок роуминга виртуальных операторов

Еврокомиссия разработала проект предложений, направленный на дальнейшее сокращение стоимости мобильной связи в роуминге.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила журналистам вице-президент Еврокомиссии, ответственная за вопросы цифрового порядка дня, Неели КРУС.

«Я уверена, что эти меры обеспечат лучшие цены и больший выбор», - заявила она.

Вице-президент Еврокомиссии отметила, что несмотря на введение максимальных цен на стоимость услуг роуминга, до сегодняшнего дня Комиссии так и не удалось добиться расширения конкуренции на этом рынке, поэтому цены, устанавливаемые операторами, очень близки к максимальным, разрешенным Комиссией.

В связи с этим, Н.КРУС заявила о том, что предложения Еврокомиссии направлены на структурные реформы рынка.

Так, с одной стороны, Еврокомиссия предлагает допустить на рынок роуминга виртуальных операторов, обеспечив им возможность пользоваться сетями существующих мобильных операторов по регулируемым ценам.

Кроме того, Комиссия предлагает предоставить потребителям право выбора поставщика услуг роуминга без смены номера мобильного телефона и SIM-карты. При этом, предполагается, что при пересечении границы телефон потребителя будет автоматически переключаться на сеть альтернативного провайдера услуг роуминга.

Вместе с тем, Комиссия также предлагает сохранить до середины 2016 года ограничения услуги роуминга.

Так, с 1 июля 2012 года максимальные цены на передачу данных (мобильный Интернет, без НДС) планируется установить в сумме 90 центов за Мегабайт, снижая их до 70 центов с 1 июля 2013 года и 50 центов – с 1 июля 2014 года.

Максимальные цены на совершенные звонки в роуминге планируется установить в 32 цента за минуту с 1 июля 2012 года, 28 центов в минуту – с 1 июля 2013 года, 24 центов – с 1 июля 2014 года.

Максимальные цены на полученные звонки в роуминге также предполагается снизить с нынешних 11 центов за минуту до 10 центов за минуту с 1 июля 2013 года, а максимальную стоимость СМС-сообщений в роуминге ограничить 10-ю центами с 1 июля 2012 года.

Как сообщал УНИАН, ЕС начал ограничивать стоимость услуг роуминга с 1 июля 2007 года.