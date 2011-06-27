Неуловимые вэб-мстители объявили о самороспуске

Анонимная хакерская группа LulzSec, которая взяла ответственность за взлом в течение двух последних месяцев сайтов ЦРУ, ФБР и cената США, заявила о роспуске и прекращении своей деятельности. Хакеры сделали это заявление на своей страничке в Twitter.

"Наш запланированный 50-дневный круиз закончился, и мы должны уплыть вдаль", - цитирует РИА "Новости".

LulzSec - хакерская группа, получившая известность после серии атак на сайты крупных компаний (Sony, Nintendo и др.) и правительственных организаций (сенат США, ЦРУ). По неофициальной классификации, LulzSec относится к так называемым "серым" хакерам. Это киберхулиганы, которые взламывают сайты или временно выводят их из строя не из корыстных целей, а чтобы указать владельцам сайта на брешь в системе безопасности, либо "отомстить" за что-либо.

Правоохранительным органам не удалось эффективно противодействовать деятельности LulzSec. Так, на прошлой неделе LulzSec открыла собственную телефонную "горячую линию", где пользователи могли пожаловаться на любой сайт. Если руководство LulzSec решало, что жалоба обоснована, группа применяла свое "сетевое оружие".