Более 80% украинских студентов - крепкие юзеры всемирной паутины

Более 80% украинских студентов ежедневно пользуются Интернетом. Об этом свидетельствуют итоги годовой программы международных социологических исследований «Студенты – образ будущего», переданные УНИАН Институтом Горшенина.

В частности, 80,4% украинских студентов пользуются Интернетом. Их опережают россияне (87,9%) и поляки (87,7%).

Намного меньше пользуются ежедневно Интернетом казахские молодые люди (57,5%). При этом, несколько раз в неделю используют Интернет около четверти студентов Казахстана (24,6%), 13,8% украинских студентов, 8,9% - российских, 8,6% - польских студентов. Каждый десятый студент Казахстана (10,7%) пользуется Интернетом несколько раз в месяц. В Украине же таких - 2,8%, в России - 1,4%, в Польше - 0,9%.

Комментируя результаты исследования, музыкальный продюсер и исполнитель Александр ШЕВЧЕНКО отметил, что новая эра сформировала образ нового героя. «Герой нашего времени – вот извечный вопрос поколений. Воин в 40-е; покоритель целины и строитель – в 50-е; физик, лирик, на крайний случай, космонавт – в 60-е; человек с гитарой (лучше с электро) – в 70-е; диссидент или неформал – в 80-е; бандит или банкир – в 90-е. И вот новый век, даже новая эра... Её герой живёт в сети – он – основатель социальных сетей, он – криэйтор программного обеспечения, крепкий юзер всемирной паутины, может, даже хакер и её разрушитель... но ОН – в ней. С головой! Там – вопросы, там – ответы, общение, эпистолярий, океаны информации, там – всё! Боже, храни нас всех, когда отключат электричество!», - сказал музыкант.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана. В полном объеме с данным исследованием можно ознакомиться на официальном сайте Института Горшенина.