Милиция провела операцию "Интеллект"

В Житомире в рамках оперативно-профилактической операции "Интеллект" выявлен подпольный цех по изготовлению контрафактных компактных дисков.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности УГСБЭП УМВД Анатолий КОРЧЕМЛЮК.

По его словам, кроме того, в ходе спецоперации в Барановском районе правоохранители разоблачили частного предпринимателя, которая "незаконно воспроизводила и использовала компьютерные программы, в результате чего компании-правообладателю причинен материальный ущерб на сумму около 64 тысяч гривен».

"Во время операции внимание правоохранителей сосредоточено на проверке соблюдения требований законодательства как субъектами хозяйствования, занимающихся ввозом и тиражированием аудиовизуальной продукции, производством и реализацией компьютерной техники, так и объектами торговли - пунктами видеопроката, кинотеатрами, компьютерными клубами и т.д. ", - сказал правоохранитель.

Всего лишь за 6 дней проведения операции изъято контрафактной продукции на сумму около 80 тысяч гривен. По выявленным фактам возбуждено 5 уголовных дел.