В Киеве проходит конференция по кибер-безопасности в СНГ

17 мая в Киеве начала работу 15-я Международная научно-практическая конференция «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных сетях».

Как передает корреспондент УНИАН, целью мероприятия, организатором которого является Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, является проведение политики обеспечения безопасности информационно-телекоммуникационных систем, содействие расширению международного сотрудничества в сфере информационной безопасности, обмен опытом ученых, специалистов, предприятий и представителей органов государственной власти, ознакомление с техническими достижениями и разработками в данной отрасли.

В конференции принимают участие специалисты из восьми стран СНГ, в частности, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России и Узбекистана.

«Обеспечение безопасности информационного обмена становится в ряд приоритетных задач государственной политики», - отметил на церемонии открытия конференции председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Леонид НЕТУДЫХАТА.

По его словам, в Украине реализуются активные и действенные мероприятия в этой сфере. В частности, относительно создания защищенных систем документооборота.

Л.НЕТУДЫХАТА акцентировал внимание на том, что с точки зрения осуществления надежного и стабильного государственного управления в условиях глобализации информационного обмена, правительства ведущих стран и международных организаций решают серьезные и сложные задачи по обеспечению информационной безопасности.

«Наше государство принимает участие в подготовке и воплощении международных проектов по предупреждению преступлений в отрасли информационных технологий, - добавил председатель Госспецсвязи. -Поэтому активное решение вопросов защиты информации нуждается в объединении усилий всех, кто работает в отрасли информационных отношений – как государственных органов, так и субъектов предпринимательской деятельности».

Он выразил уверенность в дальнейшем углублении и развитии кооперации в отрасли защиты информационно-телекоммуникационных систем на высоком международном уровне.

По программе конференции, в среду, 18 мая, в рамках «Дней электронного управления – 2011» состоится международное научно-практическое заседание «Защита безопасности информации и персональных данных. Внедрение электронного документооборота и электронной цифровой подписи в условиях модернизации Украины». В четверг, 19 мая, запланировано обсуждение концепции проекта закона Украины «О кибернетической безопасности». Кроме этого, повестка дня мероприятия, которое будет продолжаться до 20 мая, будет включать около 150 докладов и выступлений специалистов по широкому спектру актуальных проблем, определяющие правовые, научные, технические и экономические аспекты защиты информации.