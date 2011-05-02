Чтобы войти в энергоблок АЭС "Фукусима", нужна особая вентиляция

Специалисты компании-оператора японской аварийной АЭС "Фукусима-1" намерены установить внутри первого энергоблока станции вентиляционные системы со специальными фильтрами для снижения уровня радиации в воздухе, сообщает агентство Киодо со ссылкой на TEPCO.

Эта мера необходима для того, чтобы внутри энергоблока могли работать сотрудники компании. До этого там могли находиться только роботы, выявившие в некоторых местах высокие уровни радиации.

Также в воскресенье TEPCO начала откачку из турбинного зала шестого энергоблока примерно 120 тонн скопившейся там радиоактивной воды, которая закачивается в специальные цистерны для временного хранения.

После разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами высотой более 10 метров на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения, и несколько утечек радиации.

В конце марта высокую дозу радиации получили 17 работавших на АЭС сотрудников TEPCO, трое из них были доставлены в больницы.

TEPCO ожидает стабилизации ситуации на аварийных энергоблоках АЭС в течение примерно шести-девяти месяцев, а существенного снижения уровня радиации в районе станции - в течение трех месяцев. Японское агентство по ядерной и промышленной безопасности (NISA) объявило 12 апреля о присвоении седьмого уровня опасности аварии на "Фукусиме-1. До этого максимальный уровень ядерной опасности устанавливался лишь однажды - во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, замечает РИА "Новости".