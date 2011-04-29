Дефицит IT-специалистов в Украине - 30%

Дефицит специалистов в области информационных технологий в Украине сегодня составляет 30%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госинформнауки, со ссылкой на главу агенства Владимира СЕМИНОЖЕНКО.

При этом он отметил, что, невзирая на такой дефицит, найти работу в IT-компаниях могут лишь 25% выпускников – остальные не соответствуют по уровню своей квалификации. Таким образом, до 2015 года дефицит специалистов в сфере IT будет составлять почти 80%.

«Сфера IT, в хорошем смысле, обречена на стремительное развитие», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО, отметив, что до начала мирового кризиса 2008 года она росла на 50% ежегодно. Неплохие темпы роста сохраняются и сегодня – 30-40%. В.СЕМИНОЖЕНКО прогнозирует, что в дальнейшем они вырастут «в разы, ведь мир определяется с новой экономической моделью».

«Очевидно, что экономика будущего будет не сырьевой, а информационной», - подчеркнул он.

В.СЕМИНОЖЕНКО убежден, что изменить ситуацию со специалистами возможно благодаря эффективному государственно-частному партнерству. По его мнению, IT-специальности должны стать приоритетными в системе высшего образования, при этом речь идет не только об увеличении квот на набор, но в первую очередь о повышении качественных требований.

Он также отметил то, что усиливать IT-образование в первую очередь нужно в так называемых «кластерах», то есть в вузах тех городов, где IT-специальности уже преподаются на высоком уровне. Это - Киев, Харьков, Львов, Донецк и Луганск.

Кроме того, по убеждению В.СЕМИНОЖЕНКО, поднимать IТ-образование нужно, начиная со школы. Ведь снижение «коэффициента полезного действия» вузовских выпускников технических специальностей в большой мере спровоцировано слабым уровнем преподавания математики в школах.