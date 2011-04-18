Европейские дети рискуют, пользуясь социальными сетями

Европейская комиссия предупреждает, что все большее количество детей в Европе пользуются социальными сетями, не зная при этом о рисках раскрытия частной информации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, о росте популярности социальных сетей среди детей свидетельствуют опубликованные сегодня данные опроса 25 тыс. детей в 25 странах-членах ЕС.

Согласно результатам исследования, 38% детей в возрасте 9-12 лет и 77% детей в возрасте 13-16 лет имеют профайлы в социальных сетях, таких как Facebook, Hyves, Tuenti, Nasza-Klasa SchuelerVZ, Hi5, Iwiw или Myvip.

При этом, четверть опрошенных детей, пользующихся социальными сетями, отметили, что их профайлы являются открытыми для всех пользователей.

При этом одна пятая тех, чьи профайлы являются открытыми, сообщили, что в них содержатся домашние адреса и телефоны.

В связи с опубликованными данными, вице-президент Еврокомиссии, ответственная за цифровой порядок дня, Неели КРУС (Neelie Kroes) призвала все социальные сети «немедленно» изменить регулировки профайлов несовершеннолетних с тем, чтобы они по умолчанию были недоступны при поиске в поисковых системах, а также для лиц, не входящих в круг «друзей».

Некоторые социальные сети, среди которых, в частности, Facebook и MySpace, в 2009 году подписали Хартию добропорядочного поведения, в которой взяли на себя обязательства обеспечить безопасность несовершеннолетних.

Однако, по данным Комиссии, некоторые социальные сети, являющиеся популярными среди детей, не присоединились к этой Хартии.